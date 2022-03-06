Шварц: «В таких матчах доступ к судейству должен быть выше»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц после матча 20-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (0:2) отметил, что недоволен судейством. Встречу обслуживал Сергей Карасев.

— Остались ли вы довольны судейством? Согласны с удалением?

— Я бы не стал говорить исключительно о сегодняшней игре. Я уже выражал свою мысль о судействе. Если мы говорим о сегодняшнем дерби, то возьмите ситуацию, когда буквально на 30 секунде судья дает желтую карточку одному из игроков. Последующими действиями он ставит себя под некое давление. В таких матчах доступ к судейству должен быть выше.

Напомним, защитник бело-голубых Гильермо Варела в конце первого тайма получил две желтые карточки и был удален. Кроме того, главный тренер Динамо Сандро Шварц в начале второго тайма получил желтую карточку за подсказки судье.