В «Оренбурге» рассказали, когда иранец Сахархизан может присоединиться к команде

Спортивный директор «Оренбурга» Исмаил Ибрагимов ответил на вопрос «СЭ» о ситуации с иранским нападающим Саидом Сахархизаном.

«Мы на связи с ним, Саид в Ардебиле, в Иране. Он на связи с клубом. Мы начинаем сборы 19-го числа, надеемся, к этому времени он успеет присоединиться. С ним все нормально, но он переживает, как и любой человек в такой ситуации. Мы с ним разговаривали и позавчера, и вчера, и сегодня. Все нормально», — сказал Ибрагимов «СЭ».

Воздушное пространство Ирана закрыто с 13 июня из-за ударов по стране со стороны Израиля.

Сахархизан выступает за «Оренбург» с лета 2024 года. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и сделал одну голевую передачу.