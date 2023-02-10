Басманов: «Помню, что Заболотным интересовались «Краснодар» и «Зенит»

Бывший пресс-атташе «Тосно» Владимир Басманов рассказал, что нападающий ЦСКА Антон Заболотный мог перейти в «Краснодар» в 2018 году.

«Так всем лучше было. Мы в тот момент испытывали финансовые трудности. Помню, что Заболотным интересовались «Краснодар» и «Зенит». Причем «Краснодар» выдвигал предложение интереснее. Но понятно, что с «Зенитом» у нас было больше взаимодействия. Поэтому решили так», — приводит слова Басманова «Спорт День за Днем».

В январе 2018-го состоялся трансфер Заболотного из «Тосно» в «Зенит» за 1,5 миллиона евро. В конце сезоне-2017/18 клуб прекратил свое существование из-за финансовых проблем.