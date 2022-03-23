Вратарь «Спартака» Селихов, скорее всего, будет готов к дерби с «Локомотивом»

Как стало известно «СЭ», вратарь «Спартака» Александр Селихов, скорее всего, будет готов к матчу 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

Сегодня 27-летний футболист покинул расположение сборной России по решению медицинского штаба национальной команды. Селихов почувствовал болевые ощущения в спине после одной из тренировок.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена».

В текущем сезоне Селихов провел 14 матчей за «Спартак» и пропустил 17 голов.