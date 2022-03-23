Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 11:43

Вратарь «Спартака» Селихов, скорее всего, будет готов к дерби с «Локомотивом»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Читать «СЭ» в
Александр Селихов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», вратарь «Спартака» Александр Селихов, скорее всего, будет готов к матчу 23-го тура Тинькофф РПЛ с «Локомотивом».

Сегодня 27-летний футболист покинул расположение сборной России по решению медицинского штаба национальной команды. Селихов почувствовал болевые ощущения в спине после одной из тренировок.

Матч «Локомотив» — «Спартак» пройдет 2 апреля в Москве на стадионе «РЖД Арена».

В текущем сезоне Селихов провел 14 матчей за «Спартак» и пропустил 17 голов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
02 апр, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

Александр Селихов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки
Зачем ломать то, что работает? Фанаты Тутберидзе паникуют, обсуждая исключение «Хрустального» из школы «Самбо 70»
Материалы сюжета: РПЛ, 23-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — «Динамо», «Локо» — «Спартак»
Из «Рубина» уехали почти все легионеры — что будет дальше? Инсайды «СЭ»
Андрей Мостовой назвал основных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство
«Краснодар» не завершит сезон РПЛ досрочно
Парадокс РПЛ: кто-то может не доиграть до конца сезона, при этом клубы проголосовали за расширение
Хачатурянц рассказал, при каких обстоятельствах клубы РПЛ могут не доиграть сезон
«Встречался с Акинфеевым — контракт согласован». Бабаев — о легионерах ЦСКА, расширении РПЛ и последствиях санкций
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Лещенко назвал глупостью исключение Захаряна из топ-50 лучших молодых футболистов мира

Федун: «Чего ожидать от исполкома? Послушаем, что скажут»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости