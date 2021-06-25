Витория заявил, что доволен своей первой неделей в «Спартаке»
17:29
Главный тренер «Спартака» Руй Витория опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный началу работы с московским клубом.
«Я очень доволен первой неделей работы!» — написал Витория.
Витория возглавил «Спартак» 24 мая. 51-летний португальский специалист приступил к работе с командой 16 июня.
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