Витория заявил, что доволен своей первой неделей в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный началу работы с московским клубом.

«Я очень доволен первой неделей работы!» — написал Витория.

Витория возглавил «Спартак» 24 мая. 51-летний португальский специалист приступил к работе с командой 16 июня.