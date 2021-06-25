Игорь Калинин рассказал, как президент «Урала» пригрозил закинуть его в багажник и отвезти в лес

Бывший игрок «Урала» Игорь Калинин рассказал «СЭ» о взаимоотношениях с президентом клуба Григорием Ивановым.

— Можешь вспомнить историю про Григория Иванова, которая тебя удивила?

— Когда переходил, то все прекрасно понимали, какой я человек и что у меня были проблемы с характером.

Я сыграл игру, отдал две голевухи, и затем была встреча. Сели я, агент, Владимирович (Парфенов. — Прим. «СЭ») и Викторович (Иванов. — Прим. «СЭ»). И Григорий Викторович мне говорит: «Мы тебя берем. Но если ты, не дай бог, где-то выпьешь, то я тебя закину в багажник и отвезу в лес».

— Он же это говорил с иронией?

— Судя по тому, как он это говорил, могло быть и не с иронией! Наверное, все же шутил, но кто знает? (Смеется.) В любом случае, судьбу я не испытывал.

— Какие отношения у тебя с ним были?

— Хорошие. Он же мог не отпускать меня в «Ростов», но сдержал свое слово.

— Все футболисты по-своему воспринимают Григория Викторовича на скамейке. Как это было в твоем случае?

— Он мне никогда не пихал. Кричит на скамейке и кричит — для меня ничего не поменялось. Но какие-то футболисты сильно переживают, на них это давило.

— Какое было самое его яркое выступление в раздевалке?

— То, что было в раздевалке, остается в раздевалке. Много было всего. (Смеется.)

В сезоне-2020/21 защитник провел 24 матча за «Урал» и забил один гол. Ранее Калинин выступал за «Краснодар», астраханский «Волгарь» и «Рубин».