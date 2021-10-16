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Валерий Баринов: «Когда говорят про «Локомотив», болит, как затянувшаяся рана»

18:55
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Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал ничью с «Рубином» (2:2) в 11-м туре Тинькофф РПЛ.

«Уже говорил, что я больше не болею за «Локомотив», — сказал Баринов «СЭ». — Не то, что не болею, но это уже не моя команда, еще и немцы пришли — вообще непонятно что. Никак не могу понять, что это руководство хочет. Им абсолютно наплевать на этот клуб. Кто привел немцев и зачем? Когда говорят про «Локомотив», болит, как затянувшаяся рана. Команда при Николиче играла, была вверху, одно поражение всего лишь в чемпионате».

Актер не понимает, зачем было подписывать контракт с Марко Николичем на два года, чтобы через несколько месяцев его уволить.

«Для Николича 3 миллиона — огромные деньги, думаю, он с радостью ушел из клуба. Сейчас в «Локо» некому играть с «Зенитом». Вот при Семине он мог составить конкуренцию, а сейчас... «Динамо» пошумело и все, стабильности никакой, молодежь. Что касается «Рубина», я в очень хороших отношениях со Слуцким. Жалко, что у него никак не настроится там», — добавил Баринов.

«Локомотив» прервал серию из двух поражений во всех турнирах, но не смог победить в шестой встрече подряд. Это был первый матч команды под руководством нового главного тренера Маркуса Гисдоля, который сменил на посту Марко Николича.

«Рубин» прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ и находится на восьмом месте, «Локомотив» — на четвертой строчке.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
Динамо 2
2-й тайм

X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

18%

1.59

П1

16%

2.50
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 11-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Динамо», «Рубин» — «Локомотив» и другие игры, новости и обзоры