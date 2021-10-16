Валерий Баринов: «Когда говорят про «Локомотив», болит, как затянувшаяся рана»
Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал ничью с «Рубином» (2:2) в 11-м туре Тинькофф РПЛ.
«Уже говорил, что я больше не болею за «Локомотив», — сказал Баринов «СЭ». — Не то, что не болею, но это уже не моя команда, еще и немцы пришли — вообще непонятно что. Никак не могу понять, что это руководство хочет. Им абсолютно наплевать на этот клуб. Кто привел немцев и зачем? Когда говорят про «Локомотив», болит, как затянувшаяся рана. Команда при Николиче играла, была вверху, одно поражение всего лишь в чемпионате».
Актер не понимает, зачем было подписывать контракт с Марко Николичем на два года, чтобы через несколько месяцев его уволить.
«Для Николича 3 миллиона — огромные деньги, думаю, он с радостью ушел из клуба. Сейчас в «Локо» некому играть с «Зенитом». Вот при Семине он мог составить конкуренцию, а сейчас... «Динамо» пошумело и все, стабильности никакой, молодежь. Что касается «Рубина», я в очень хороших отношениях со Слуцким. Жалко, что у него никак не настроится там», — добавил Баринов.
«Локомотив» прервал серию из двух поражений во всех турнирах, но не смог победить в шестой встрече подряд. Это был первый матч команды под руководством нового главного тренера Маркуса Гисдоля, который сменил на посту Марко Николича.
«Рубин» прервал серию из трех поражений подряд в РПЛ и находится на восьмом месте, «Локомотив» — на четвертой строчке.
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