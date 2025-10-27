Милонов — о попытке похищения Мостового: «Молодец, что отбился. Нужно было им еще по кумполу настучать»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на попытку похищения полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

«Уровень безопасности в обществе определяется не наличием бандитов, а способностью власти их найти. Наши полицейские нашли их, обнаружили. Это показывает, что полицейские хорошо работают. А Мостовой молодец, что отбился. Значит, все нормально с физическим состоянием. Нужно было еще по кумполу настучать», — сказал Милонов «СЭ».

Инцидент произошел в ночь на 23 октября. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела по статьям о похищении человека, покушении на похищение человека и разбое.