Комментатор Гусев: «Чем «Спартак» не устроили Аленичев и Титов?»

Комментатор Виктор Гусев в интервью «СЭ» оценил ситуацию в московском «Спартаке».

— «Спартак» опять, похоже, будет менять тренера. Какой специалист нужен красно-белым?

— «Спартаку» нужен прежде всего тренер постоянный. Просто чтобы человеку наконец дали время поработать! И еще совершенно не понимаю, чем в свое время клуб не устроили Дмитрий Аленичев и Егор Титов!

— Кто для вас фаворит в чемпионской гонке?

— «Зенит».

— А хватит ли игрокам питерской команды мотивации?

— Мотивация — весьма расплывчатое понятие. К тому же я никогда не понимал, почему считается, что ее когда-то кому-то может не хватить. Возможно, и потому, что сам во время игры с друзьями никогда отсутствия мотивации не ощущал, — сказал Гусев «СЭ».