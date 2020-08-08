«Локомотив» объявил о трансфере Лисаковича на встрече с болельщиками
14:11
Новичок «Локомотива» Виталий Лисакович поделился эмоциями от перехода в команду и рассказал о целях на сезон-2019/20.
— Я рад носить футболку «Локомотива», теперь «РЖД Арена» — мой дом, — сказал в эфире YouTube-канала «Локомотива» Лисакович. — Вперед, «Локомотив»!
— Как опишете свою позицию?
— Все увидите на поле, я скромный (улыбается).
— Ваша задача на первый сезон в команде?
— Выиграть чемпионство.
22-летний белорус подписал контракт с «Локомотивом» во время встречи с болельщиками по итогам сезона-2019/20. Он будет выступать за команду под номером «88». (Иван Торопцев)
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