«Локомотив» объявил о трансфере Лисаковича на встрече с болельщиками

Новичок «Локомотива» Виталий Лисакович поделился эмоциями от перехода в команду и рассказал о целях на сезон-2019/20.

— Я рад носить футболку «Локомотива», теперь «РЖД Арена» — мой дом, — сказал в эфире YouTube-канала «Локомотива» Лисакович. — Вперед, «Локомотив»!

— Как опишете свою позицию?

— Все увидите на поле, я скромный (улыбается).

— Ваша задача на первый сезон в команде?

— Выиграть чемпионство.

22-летний белорус подписал контракт с «Локомотивом» во время встречи с болельщиками по итогам сезона-2019/20. Он будет выступать за команду под номером «88». (Иван Торопцев)