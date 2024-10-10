Кафанов: «Первый из вратарей РПЛ, кто может уехать за рубеж — Максименко»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался об уровне игры вратаря «Спартака» и национальной команды Александра Максименко.

«Прошлый сезон стал лучшим в карьере Максименко. Нынешний — как продолжение. Саша стал сильнее ментально. Он готов и в сборной первым номером быть, и в «Спартаке», и, если куда-то уедет за рубеж, — тоже. Первый из вратарей РПЛ, кто может сейчас уехать и хорошо играть там — это Максименко. Он очень сильно выступает сейчас, у него самый пик», — приводит слова Кафанова «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету Максименко 11 матчей, 9 пропущенных мячей и 6 игр на ноль за «Спартак».