Нигматуллин назвал Батракова безоговорочно лучшим игроком РПЛ в сентябре

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на то, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков был признан лучшим игроком РПЛ в сентябре.

«Алексей Бартаков безоговорочно был лучшим футболистом РПЛ в прошедшем месяце», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

В голосовании за лучшего игрока сентября Батраков обошел своего одноклубника, защитника Илью Самошникова, полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, а также нападающих Константина Тюкавина («Динамо» Москва) и Артема Дзюбу («Акрон»).