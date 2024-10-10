Нигматуллин назвал Батракова безоговорочно лучшим игроком РПЛ в сентябре
Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на то, что полузащитник железнодорожников Алексей Батраков был признан лучшим игроком РПЛ в сентябре.
«Алексей Бартаков безоговорочно был лучшим футболистом РПЛ в прошедшем месяце», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».
В голосовании за лучшего игрока сентября Батраков обошел своего одноклубника, защитника Илью Самошникова, полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, а также нападающих Константина Тюкавина («Динамо» Москва) и Артема Дзюбу («Акрон»).
Источник: РБ Спорт
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|1
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|1
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|Ахмат
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|5
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|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|- : -
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|- : -
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|- : -
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|9
|1
|2
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