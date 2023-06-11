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Сегодня, 11:30

Кафанов — о Лантратове: «Его козырь — надежность. Он очень мало ошибается»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Александр Львов
Обозреватель
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Футболист Илья Лантратов
Илья Лантратов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов в интервью «СЭ» оценил игру голкипера Ильи Лантратова за «Локомотив».

— Чья игра из вратарей РПЛ стала для вас открытием? Может быть, чей-то прогресс вас поразил?

— Это лучшие сезоны в карьерах у Гиорги Шелии и Ильи Помазуна. Очень порадовал Илья Лантратов. Одно дело играть за «Химки», другое — за «Локомотив». Но Илья выдал очень сильную весну! Вообще в России вратари растут, прибавляют. Возьмите «Крылья». Сначала играл Иван Ломаев, потом его сменил Богдан Овсянников, получил травму. Вышел третий голкипер Женя Фролов и вытащил важнейший матч со «Спартаком». Самара осталась в РПЛ. И в этом есть еще и заслуга Виктора Гауса, тренера вратарей «Крыльев».

А Стас Агкацев? Весь сезон сидел на лавке. Вышел против ЦСКА и спас в концовке. О чем это говорит? В каждой команде есть по два, а то и три хороших голкипера. О краснодарской школе хочется сказать отдельно. Сергею Николаевичу Галицкому нужно отдать должное. Из его академии уже вышло три сильных вратаря — Адамов, который играет в «Сочи», Агкацев и Сафонов. Уже ради этого стоило вкладывать столько денег в школу, чтобы появились такие футболисты.

— Сильные стороны Лантратова?

— Надежность. Мало ошибок. В первую очередь вратарь ценится не по числу сейвов, а по количеству ошибок. У него их реально очень мало.

— При этом не обидно за молодого Даниила Худякова, который с приходом Лантратова сел на лавку? Если верить статистике, то по итогам первой части сезона Худяков занял второе место по числу суперспасений, уступив только Сафонову.

— Время Худякова еще придет. Его бросили в топку в трудный отрезок, когда команда плохо играла, когда в клубе менялось руководство, тренеры... Он, к сожалению, попал в этот период. Все равно получил необходимый опыт. Сейчас передохнет, а когда в следующий раз получит свой шанс, то уже будет не юный птенец, а обстрелянный боец.

По данным Opta Sport, Лантратов в сезоне-2022/23 РПЛ является лучшим по предотвращенным голам (5,1), отраженным ударам (109), спасениям после явных голевых моментов (20) и проценту отраженных ударов (76%) среди вратарей, проведших минимум 10 матчей.

Полное интервью с Виталием Кафановым читайте на сайте «СЭ»

Илья Лантратов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Виталий Кафанов
0
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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