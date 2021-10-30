Виталий Кафанов: «Ничья со «Спартаком» — больше плюс, чем минус»
Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов прокомментировал ничью в гостевом матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (1:1).
— Байрамян в нынешнем сезоне успел сыграть на нескольких позициях. Он превратился в универсала, которому можно спокойно поручить любое задание?
— Схема 4-3-3, он не может играть опорного полузащитника, где играет Глебов, и не может играть центрального нападающего. На остальных четырех позициях он играл.
— Как обстоят дела у Хашимото?
— Не очень хорошо. Выбыл на три недели, та же самая травма.
— Насколько заслуженный результат по игре? Насколько легко готовить команду к сопернику, который неделю назад пропустил 7 мячей от принципиального соперника?
— Сколько бы «Спартак» ни пропустил, это «Спартак». «Спартак» в той ситуации, в которой оказался на сегодняшний день, еще более опасный соперник. Когда загоняются в угол, подключаются все резервы. Понимали, что будет непросто. Как нам кажется, к победе мы были поближе, у нас было больше моментов. В то же время мы проигрывали, могли и проиграть матч. Ничья со «Спартаком» — больше плюс, чем минус.
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