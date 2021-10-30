Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничью красно-белых в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Хоть так. «Спартак» — команда средняя сейчас. Даже не знаю, почему современный «Спартак» стабильно пропускает в концовке. Также не знаю, чего вообще ждать от этой команды. Клуб играет непонятно как, на поле выходит непонятно кто. Слышал, что почетные спартаковцы могут создать внутри клуба совет. Нужно, чтобы клубом управляли спартаковцы. Наш чемпионский сезон начинался с того, что именно спартаковцы Аленичев и Титов создали почву. Проиграли кипрскому клубу АЕК и их сразу уволили. Но именно в тот сезон все получилось. А потом наступили времена, когда на пост тренера берут человека с правильным гороскопом и буквой «Р» в фамилии. Надо в «Спартаке» установить хорошую атмосферу, тогда уже посмотрим». В «Спартак» остается только верить", — сказал Пресняков «СЭ».

Красно-белые с 18 очками занимают 8-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» (13 баллов) и 12-я строчка.