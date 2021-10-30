«Спартак» — «Ростов»: все голы матча
«Спартак» в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ сыграл вничью с «Ростовом» со счетом 1:1.
За красно-белых гол на 78-й минуте после подачи углового головой забил Руслан Литвинов. Сравнял счет Данил Глебов на 90+5-й минуте встречи.
Предлагаем вашему вниманию все голы матча:
Литвинов, 78-я минута
Дебютный мяч Руслана Литвинова в РПЛ. Вот это прыжок ??@matchpremier pic.twitter.com/XFN4Ro4xFU— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2021
Глебов, 90+5-я минута
? ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ ПАРАШЮТ ГЛЕБОВА ОТНЯЛ ПОБЕДУ У «СПАРТАКА». НА ДЖИКИЮ БОЛЬНО СМОТРЕТЬ... pic.twitter.com/YXIW9myGiT— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 30, 2021
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