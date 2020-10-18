Виталий Кафанов: «Это не мы сели в оборону, это «Ахмат» нас посадил в оборону»

Старший тренер «Ростова» Виталий Кафанов оценил игру команды в матче 11-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (3:1).

— В последних матчах у Глебова два удаления подряд и вот теперь заработанный пенальти. Это проблемы с дисциплиной или нехватка скорости мышления на поле? Будет ли с ним проведена персональная работа для снижения частоты подобных ключевых ошибок?

— Это разные моменты. Если говорить про сегодняшний пенальти, то он никого не сбивал, не играл грубо, мяч попал в руку, и он не успел ее убрать. В данном случае беседа была не нужна — он сам извинился за то, что подвел, — приводит слова Кафанова пресс-служба «Ростова».

— Сегодня приличное количество игрового времени получил Сохиев и даже отдал результативную передачу. Как оцените уровень этого футболиста?

— Он очень старался. Пока есть старание, есть данные, которые могут помочь ему стать футболистом. На тренировках с каждым разом выглядит все лучше.

— Почему после первого забитого мяча команда так глубоко села в оборону?

— Это не мы сели в оборону, это «Ахмат» нас посадил в оборону. У нас по-другому не получалось, «Ахмат» играл хорошо, мы это сделали вынужденно, мы наоборот хотели играть на половине поля соперника. Бывает так, что игра не получается, когда соперник не дает сыграть тебе, нам оставалось только работать в обороне, стараться всем вместе, биться, ждать своего шанса.

— Надолго ли выбыл из строя Байрамян?

— Нет, думаю, что ненадолго.

— Согласны, что эта победа — маленькое чудо, учитывая кадровую ситуацию в Ростове?

— Счет не по игре — это однозначно. До последних минут был счет 1:0 и непонятно, как матч закончится. Но с учетом тех кадровых проблем, которые у нас сейчас есть, с учетом того, что у нас много игроков вливаются в коллектив, сейчас очень важно не потерять много очков, пока команда сыграется.