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Виталий Дьяков: «За два сбора, что провел при Капелло, даже вспомнить нечего»

14:30
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Бывший защитник «Ростова», «Динамо», а также сборной России Виталий Дьяков в большом интервью «СЭ» в числе прочего поделился впечатлениями от работы с Фабио Капелло.

— Лучший тренер, с которым сводила жизнь?

— Выделю как раз Бердыева и Пилипчука. А еще... Думаю, детские тренеры — Александр Рубцов в Краснодаре и Владимир Волчек в дубле «Локомотива» — дали мне больше, чем все остальные специалисты вместе взятые.

— Включая Капелло, который вас в сборную вызывал?

— Да! Ехал к дону Фабио с трепетом. Это ж легенда! Глыба! Был уверен — столько нового узнаю. Но тренировки как тренировки. За два десятидневных сбора, что провел при Капелло, даже вспомнить нечего. (Александр Кружков)

Полностью интервью Дьякова здесь

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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