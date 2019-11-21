Бывший защитник «Ростова», «Динамо», а также сборной России Виталий Дьяков в большом интервью «СЭ» в числе прочего отметил, что его карьера пошла наперекосяк как раз после перехода в «Динамо».

— У вас есть ответ — почему с 2016-го в карьере все наперекосяк?

— Первая моя ошибка — подписание контракта с «Динамо». Вторая — уход на правах аренды в «Томь», которая была обречена. Но винить некого, решения принимал сам. Казалось, делаю шаг вперед. Перехожу в амбициозный клуб, где главный тренер Станислав Черчесов, а президент — Борис Ротенберг. Но оба внезапно покинули «Динамо», при новом руководстве начался кавардак, обернувшийся вылетом из премьер-лиги.

— Вы же и не в «Динамо» могли очутиться.

— Да, было предложение от другого московского клуба.

— «Локомотив»? «Спартак»? ЦСКА?

— Давайте без конкретики. Не хочу называть фамилию тренера, с которым тогда общался. Получилось как? «Динамо», резко сменив курс, переговоры заморозило. Я вроде в команде, тренируюсь, но контракта нет. Ясности с будущим — тоже. Вдруг звонок. Тот самый тренер: «Виталий, готов к нам?» — «С радостью!» У меня к «Динамо» после ухода Черчесова и Ротенберга, непоняток с новым руководством уже не лежала душа. Тренер продолжает: «С нашим президентом нужно согласовать нюансы. Все решится со дня на день».

— Что дальше?

— Жду. Неделю, вторую — тишина. Чемпионат стартовал, я как на иголках... Звонит агент: «Динамо» предлагает трехлетний контракт. Ты как?" Поехал и подписал. Спустя 30 минут набирает тренер: «Приезжай, контракт на столе». Думаю: «Елки-палки, ну что ж вы на полчаса раньше не позвонили?!»

— Не в деньги все упиралось?

— Нет! В том клубе условия были даже лучше. Просто боялся, что вообще останусь ни с чем, если откажу «Динамо». В погоне за двумя зайцами выбрал того, что понадежнее. Прогадал. (Александр Кружков)

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