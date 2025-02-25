Гладилин: «Не верю, что новички потащат «Спартак» с первых матчей»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин порассуждал, когда нападающий Ливай Гарсия и вингер Пабло Солари начнут играть за красно-белых в стартовом составе.

«Не верю, что новички потащат «Спартак» с первых матчей, им понадобится время. Ни один тренер не рискнет сразу ставить в состав даже сильного футболиста. Завершение первого круга показало, что «Спартак» в хорошей форме. Чемпионат начнет стартовый состав прошлого года. Сейчас не надо ничего ломать, надо продолжить развивать атакующие и оборонительные действия», — приводит слова Гладилина Legalbet.

«Спартак» с 37 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 балла.