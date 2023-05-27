Яковлев заявил, что при Федотове ЦСКА стало дружнее

Выступающий на правах аренды за «Пари НН» нападающий ЦСКА Владислав Яковлев рассказал о том, как изменилась атмосфера в команде после назначения Владимира Федотова на пост главного тренера.

«С Владимиром Валентиновичем мы поговорили уже после того, как клубы договорились о моей аренде. Созвонились, он пожелал мне удачи. Про Федотова могу сказать, что он убежден — чем дружнее коллектив, тем больших результатов добьется команда. Тут я на сто процентов согласен. Помимо одного общего стола в столовой, который появился при Федотове, команда в целом стала дружнее. Ребята сейчас чаще собираются в свободное время — ездят вместе на рыбалку или просто в баню. Раньше такого почти не было», — приводит слова Яковлева Sport24.

ЦСКА занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 54 очка в 28 матчах.