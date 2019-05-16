Вильям де Оливейра: "Барриосу удалось с первых же матчей за "Зенит" показать свои сильные стороны"

Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра в интервью "Известиям" отметил, что полузащитник Вильмар Барриос​ часто играл ключевую роль. Колумбиец зимой перебрался в российский клуб.

– Как Барриосу, который перешел в "Зенит" только в начале года, удалось так быстро адаптироваться в России?

– Вильмар очень простой парень. Он переехал в Россию из Аргентины, и клуб старается создать для него максимально комфортные условия. Хорошо, что ему удалось с первых же матчей за "Зенит" показать свои сильные стороны. Часто он играл ключевую роль в команде, и мы очень рады, что имеем такого футболиста в составе.

– Кажется, ему все время холодно, ведь даже в плюсовую температуру он играет в перчатках.

– (Смеется.) Ну, он совсем недавно переехал сюда и только привыкает к России. Хорошо, что на "Газпром Арене" есть крыша – здесь Вильмар всегда чувствует себя отлично.

– Барриосу удалось заменить ушедшего зимой из клуба Леандро Паредеса?

– Это разные игроки, но я считаю, что для нашей команды Вильмар очень полезен. Нам немного не хватало отбора в центре поля. Паредес тоже был очень важен для "Зенита", но Барриос со своими сильными качествами сумел помочь команде.