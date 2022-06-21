В «Зените» назвали ерундой информацию о желании Барриоса приостановить контракт с клубом

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию о будущем полузащитника Вильмара Барриоса.

Ранее появилась информация, что 28-летний колумбийский футболист может воспользоваться разрешением ФИФА приостановить контракт с «Зенитом».

«Ерунда. Это злопыхатели», — сказал Медведев.

В июне ФИФА разрешила иностранным футболистам и тренерам приостановить контракты с российскими клубами до 2023 года.

В прошлом сезоне Барриос провел 37 матчей за «Зенит» и сделал одну результативную передачу.