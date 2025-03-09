Виллиан Роша: «Уверен, что Вильягра сильно поможет ЦСКА»

Бразильский защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился мнением о новичке команды, аргентинском полузащитнике Родриго Вильягре.

«Да, команде уже представили Родриго, мы с ним познакомились. Уверен, что Вильягра сильно поможет ЦСКА. Надеюсь, что скоро он начнет тренироваться вместе с нами и будет принимать участие в матчах», — приводит слова Роши «РБ Спорт».

После 20 туров РПЛ ЦСКА с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 баллов.