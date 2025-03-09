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Защитник «Химок» Филин: «Никто в РПЛ не может просто так нас обыграть — «Зенит» не смог»

Ана Горшкова
Корреспондент

Футболист «Химок» Александр Филин поделился мнением о поражении в матче с ЦСКА (0:1) в 20-м туре РПЛ.

«В РПЛ нет команды, которая с закрытыми глазами сможет обыграть нас. «Зенит»? Они не смогли, не обыграли нас (матч между командами закончился со счетом 1:1. — Прим. «СЭ») — никто не может нас просто так обыграть. ЦСКА лишь со стандарта забил, а мы в первом тайме могли два мяча забивать и заканчивать игру. «Спартак» нас обыгрывал? У нас игра с ними на выезде — посмотрим, как сыграем», — приводит слова Филина «РБ Спорт».

На данный момент «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке с 35 баллами.

Источник: РБ Спорт
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Александр Филин
РПЛ
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:45 Спартак – Рубин - : -
18.10 21:00 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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