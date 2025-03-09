Защитник «Химок» Филин: «Никто в РПЛ не может просто так нас обыграть — «Зенит» не смог»

Футболист «Химок» Александр Филин поделился мнением о поражении в матче с ЦСКА (0:1) в 20-м туре РПЛ.

«В РПЛ нет команды, которая с закрытыми глазами сможет обыграть нас. «Зенит»? Они не смогли, не обыграли нас (матч между командами закончился со счетом 1:1. — Прим. «СЭ») — никто не может нас просто так обыграть. ЦСКА лишь со стандарта забил, а мы в первом тайме могли два мяча забивать и заканчивать игру. «Спартак» нас обыгрывал? У нас игра с ними на выезде — посмотрим, как сыграем», — приводит слова Филина «РБ Спорт».

На данный момент «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 19 очков. ЦСКА располагается на шестой строчке с 35 баллами.