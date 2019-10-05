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Вилькер Анхель: «Увидел, что вратарь «Уфы» вышел из ворот и решил пробить»

12:28
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Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель рассказал, как открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России с «Уфой».

— Увидел, что вратарь вышел из ворот и решил сознательно пробить. Ветер тоже чуть помог. Гол посвящаю беременной жене, — заявил венесуэлец в эфире «Матч Премьер».

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Уфа — Ахмат

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