Вилькер Анхель: «Увидел, что вратарь «Уфы» вышел из ворот и решил пробить»

Защитник «Ахмата» Вилькер Анхель рассказал, как открыл счет в матче 12-го тура чемпионата России с «Уфой».

— Увидел, что вратарь вышел из ворот и решил сознательно пробить. Ветер тоже чуть помог. Гол посвящаю беременной жене, — заявил венесуэлец в эфире «Матч Премьер».

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