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Вилена: «Очень рад, что можем снова наслаждаться футболом»

19:44
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Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена подвел итог матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (3:0).

«Очень рад возобновлению сезона. Очень рад, что увозим домой три очка. Очень рад, что можем снова наслаждаться футболом.

В первом тайме мы испытывали проблемы. Но во второй половине смогли прибавить и заслужили победу», — сказал Вилена в эфире «Матч Премьер».

Урал — Краснодар

 

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Иван Шитик все материалы автора

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