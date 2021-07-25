Вилена: «Очень рад, что можем снова наслаждаться футболом»

Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена подвел итог матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (3:0).

«Очень рад возобновлению сезона. Очень рад, что увозим домой три очка. Очень рад, что можем снова наслаждаться футболом.

В первом тайме мы испытывали проблемы. Но во второй половине смогли прибавить и заслужили победу», — сказал Вилена в эфире «Матч Премьер».