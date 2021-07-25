Вилена: «Очень рад, что можем снова наслаждаться футболом»
19:44
Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена подвел итог матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Урала» (3:0).
«Очень рад возобновлению сезона. Очень рад, что увозим домой три очка. Очень рад, что можем снова наслаждаться футболом.
В первом тайме мы испытывали проблемы. Но во второй половине смогли прибавить и заслужили победу», — сказал Вилена в эфире «Матч Премьер».
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