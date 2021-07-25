«Урал» — «Краснодар»: все голы матча РПЛ
19:32
25 июля «Урал» разгромно уступил «Краснодару» (0:3) в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге.
62-я минута: первый гол Тонни Вилены
Вильена пробил наобум, но мяч через ногу Августиняка и руку Помазуна запрыгнул в ворота.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 25, 2021
Гол в духе всей игры ??? pic.twitter.com/kSMIynq08N
85-я минута: второй гол Вилены
(видео появится позже)
90-я минута: гол Джона Кордобы
(видео появится позже)
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