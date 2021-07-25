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«Урал» — «Краснодар»: все голы матча РПЛ

19:32
25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар» — 0:3. Тонни Вилена. Фото ФК «Краснодар»
25 июля. Екатеринбург. «Урал» — «Краснодар» — 0:3. Тонни Вилена. Фото ФК «Краснодар»
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25 июля «Урал» разгромно уступил «Краснодару» (0:3) в матче 1-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла в Екатеринбурге.

62-я минута: первый гол Тонни Вилены

85-я минута: второй гол Вилены

(видео появится позже)

90-я минута: гол Джона Кордобы

(видео появится позже)

Урал — Краснодар

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