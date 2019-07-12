Виктория Лопырева: "Хвалила Дзюбу даже тогда, когда все ругали"

Посол ФИФА, телеведущая, модель и новоиспеченная мама Виктория Лопырева в интервью "СЭ" рассказала о Дзюбе, Смолове, Кокорине, Собчак, матче 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией 7 июля и дальнейших планах на будущее.

– Вы упомянули о Дзюбе. Удивлены тем, что Артем стал всеобщим любимцем? Во время чемпионата мира вы много его хвалили.

– Не удивлена. Я его много хвалила даже тогда, когда все ругали. Даже пророчила ему прорыв на чемпионате мира. В день открытия, когда встретились за кулисами, сказала: "Ты сегодня забьешь". Во время его трений с тренером всячески хотела, чтобы он играл, потому что считаю, что у Артема есть ярко выраженные лидерские качества, а без такого человека команде никак.

– Вам нравится его жест?

– Сейчас попробую сделать так же, как он это делает. (Показывает жест.) Вот так (хохочет). Это премьера! Никогда до этого не делала. (Сергей Егоров, Александр Чурилин)

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