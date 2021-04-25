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Виктор Онопко: «У Ахметова нарушение, но не на красную карточку»

20:11
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Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал поражение армейцев в московском дерби со «Спартаком» (0:1) в 27-м туре Тинькофф РПЛ.

«Нарушение в эпизоде с Ахметовым и Соболевым, может быть, и было, но не на красную карточку: играл сначала в мяч, — сказал Онопко «СЭ». — Можно подать протест на карточку Ахметова, а Дзагоев перебрал чуть по желтым, тоже можно подать на рассмотрение, как это сделали по Сигурдссону. Хоть и не приняли, надо всегда пробовать. Судейство не было предвзятым, кроме удаления Ильзата, которое стало ключевым в матче. Не понимаю, как такое происходит, когда есть ВАР. Сначала еще была рука у игрока «Спартака», а штрафной не дали — боковой все видел».

Онопко посетовал на плохую статистку армейцев по ударам в последних играх.

«Такая же статистика была и в матче против «Сочи», чуть лучше с «Локомотивом». Надо больше работать, но на тренировке этот аспект наработать нельзя. Футболисты принимают решения по ходу игры. Мяч должен быть больше в штрафной», — добавил Онопко.

После поражения от «Спартака» ЦСКА с 46 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.

(Екатерина Звенигородская)

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