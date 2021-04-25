Пономарев: «Пока ЦСКА не уладит игру в обороне, в еврокубках им делать нечего»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал поражение армейцев в матче 27 тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (0:1).

«Армейцы, конечно, играли в меньшинстве, но, в целом обе команды сыграли на равных. У ЦСКА иногда были хорошие моменты для взятия ворот. Обидно, что судья испортил игру. Если бы не абсолютно ненужное удаление Ахметова, то результат был бы лучше. Ничего серьезного, грубого, считаю, не произошло», — сказал Пономарев «СЭ».

Также Пономарев прокомментировал возможность команд побороться за еврокубки.

«Пока армейцы не уладят игру в обороне, в еврокубках им делать нечего. У «Спартака», несмотря на ошибки в обороне, есть какие-то малейшие шансы», — рассказал Пономарев «СЭ».

ЦСКА с 46 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 50 баллов и третье место.

(Ангелина Коляда)