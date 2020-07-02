Виктор Кашшаи: «Мы не давали указаний увеличить число карточек. Мы требуем соблюдать правила игры»

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос о том, почему после возобновления РПЛ выросло число предупреждений.

— Мы не давали указаний увеличить число желтых карточек. Инструкция — строго следовать правилам игры. Если совершается нарушение, заслуживающее предупреждения или второй желтой карточки, их нужно применять. Это работа судей и их обязанность — правильно интерпретировать правила игры. (Александр Бобров)