Виктор Кашшаи: «Мы не давали указаний увеличить число карточек. Мы требуем соблюдать правила игры»
2 июля 2020, 18:05
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос о том, почему после возобновления РПЛ выросло число предупреждений.
— Мы не давали указаний увеличить число желтых карточек. Инструкция — строго следовать правилам игры. Если совершается нарушение, заслуживающее предупреждения или второй желтой карточки, их нужно применять. Это работа судей и их обязанность — правильно интерпретировать правила игры. (Александр Бобров)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 25-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи
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