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Виктор Гончаренко: «За матчем «Краснодара» онлайн следить не будем»

18:52
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что не будет следить за ходом матча 30-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Ахмат». Московский клуб и краснодарцы ведут борьбу за третье место, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

— У нас хорошее настроение, — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер». — Понимаем, что не все зависит от нас.

За матчем «Краснодара» онлайн следить не будем. Ты должен решить все свои вопросы сначала, а потом уже смотреть на других.

ЦСКА — Тамбов

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