Виктор Гончаренко: «За матчем «Краснодара» онлайн следить не будем»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что не будет следить за ходом матча 30-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» — «Ахмат». Московский клуб и краснодарцы ведут борьбу за третье место, которое дает путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

— У нас хорошее настроение, — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер». — Понимаем, что не все зависит от нас.

За матчем «Краснодара» онлайн следить не будем. Ты должен решить все свои вопросы сначала, а потом уже смотреть на других.