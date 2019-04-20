Виктор Гончаренко: "Уровень ответственности давил на команду"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (1:1). По его словам, давил уровень ответственности.

– Продолжение игры, которые мы проводим. Когда мы что-то можем играть что-то хорошо, а что-то очень плохо. Выровняли игру, сравняли счет. А во втором тайме перестали совершенно играть в атаку. В целом уровень ответственности давил на игру команды. Потому что цена матча была слишком высока, – сказал Гончаренко на пресс-конференции (Александр Рогулев)