Виктор Гончаренко: "У Ахметова все нормально, у Эрнандеса и Чернова травмы"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал состояние Ильзата Ахметова после матча 19-го тура чемпионата России с казанским "Рубином" (3:0).

Полузащитник попросил замену на последних минутах. В заявку на игру не попали Абель Эрнандес и Никита Чернов.

– Ахметов попросил замену, с ним все в порядке?

– Да, с ним все нормально.

– Почему Эрнандеса и Чернова не было даже в заявке?

– У Эрнандеса травма, поэтому он не мог принять участия в матче. И у Чернова тоже травма. (Александр Рогулев)