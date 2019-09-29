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Виктор Гончаренко рассказал, останется ли Чалов пенальтистом ЦСКА после матча с «Уралом»

13:50
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко — о матче с «Уралом» (3:0) в 11-м туре чемпионата России. В этой игре не реализовал пенальти Федор Чалов.

— Мы правильно реагировали на игровые ситуации, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч премьер». — Где-то, может, не форсировали, выматывали соперника. Было много ошибок в простых передачах перед штрафной соперника. Доволен тем, как мы сыграли во втором тайме. Мы увеличили ритм, количество моментов возросло. Где-то Игорь (Акинфеев — прим. «СЭ») нас выручил. Веселая игра пошла. Мы знаем, как умеет дома атаковать «Урал». Где нам не удалось (отразить атаки соперника — прим. «СЭ»), подчистил Игорь. Останется ли Чалов пенальтистом? У нас еще Влашич. Чалов и Влашич остаются пенальтистами в любом случае.

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