Виктор Гончаренко: «После удаления ЦСКА заиграл сильнее»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги матча 10-го тура против «Урала» (2:0).

— В первом тайме мы раскачивались, — приводит пресс-служба ЦСКА слова Гончаренко. — Понимали, что нужно терпение, потому что «Урал» хорошо смотрится дома, многие команды потеряли тут очки. Мы понимали, что во втором тайме путем замен можем усилить игры. Я не говорю, что мы не должны были забивать и активно атаковать. Но у нас не очень хорошо в первом тайме работали фланги.

— Как получилось, что после удаления, когда команда должна была закрыться и играть от обороны, вы забили два гола?

— Что касается удаления, то мы после него стали играть сильнее. Проявили себя лидерами игроки, которые были менее заметны в равных составах. Очень хорошо проявил себя Зайнутдинов. Влашич, когда было необходимо, создал второй голевой момент. И Костя Марадишвили хорошо себя показал. Понятно, что надо было как-то компенсировать удаление.