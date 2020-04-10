Виктор Гончаренко — об Instagram: «Могут высказать все, что о тебе думают. Но на данный момент это даже приятно»
21:18
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, зачем завел аккаунт в Instagram.
— Это давно сын просил сделать, — сказал Гончаренко на видео в Twitter клуба. — Я всячески отказывался, а сейчас времени много, поэтому он мне стал показывать преимущества и недостатки. Недостатки я уже сам посмотрел: тебе могут высказать все, что о тебе думают. Но на данный момент это даже приятно.
? Ведущий влога ВЭБ Арены устал ждать возобновления чемпионата (как и мы все), и вместо видео со стадиона теперь записывает «Влог на карантине»!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) April 10, 2020
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Первый выпуск — 12 апреля на #CSKATV. Не пропустите ? pic.twitter.com/ojDRSgwQ5q