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Победить «Зенит» у Гончаренко получалось только во главе ЦСКА

21:40
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Виктор Гончаренко провел против «Зенита» свой 16-й матч в тренерской карьере (+1=7-8, мячи 12-28), а «Краснодар» стал шестой командой, возглавляемой белорусским специалистом в этом противостоянии — ранее были БАТЭ, «Кубань», «Урал», «Уфа» и ЦСКА.

Однако единственный раз обыграть питерцев Гончаренко удалось только во главе армейцев — в ноябре 2018 года победу ЦСКА в чемпионате принесли точные удары Федора Чалова и Арнора Сигурдссона. (Денис Аль-Юсифи)

Матчи команд Виктора Гончаренко против «Зенита»

Дата

Турнир

Город

Клуб Гончаренко

Тренер «Зенита»

Счет

21.10.2008

Лига чемпионов

Санкт-Петербург

БАТЭ

Дик Адвокат

1:1

05.11.2008

Лига чемпионов

Минск

БАТЭ

Дик Адвокат

0:2

15.05.2014

Чемпионат России

Краснодар

Кубань

Андре Виллаш-Боаш

1:4

26.07.2015

Чемпионат России

Екатеринбург

Урал

Андре Виллаш-Боаш

1:4

06.08.2016

Чемпионат России

Уфа

Уфа

Мирча Луческу

0:0

30.11.2016

Чемпионат России

Санкт-Петербург

Уфа

Мирча Луческу

0:2

04.03.2017

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Мирча Луческу

0:0

22.10.2017

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Роберто Манчини

0:0

29.04.2018

Чемпионат России

Санкт-Петербург

ЦСКА

Роберто Манчини

0:0

11.11.2018

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Сергей Семак

2:0

12.05.2019

Чемпионат России

Санкт-Петербург

ЦСКА

Сергей Семак

1:3

02.11.2019

Чемпионат России

Санкт-Петербург

ЦСКА

Сергей Семак

1:1

20.06.2020

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Сергей Семак

0:4

19.08.2020

Чемпионат России

Санкт-Петербург

ЦСКА

Сергей Семак

1:2

17.03.2021

Чемпионат России

Москва

ЦСКА

Сергей Семак

2:3

17.04.2021

Чемпионат России

Краснодар

Краснодар

Сергей Семак

2:2

Итого: +1=7-8, мячи 12-28.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры