Победить «Зенит» у Гончаренко получалось только во главе ЦСКА
Виктор Гончаренко провел против «Зенита» свой 16-й матч в тренерской карьере (+1=7-8, мячи 12-28), а «Краснодар» стал шестой командой, возглавляемой белорусским специалистом в этом противостоянии — ранее были БАТЭ, «Кубань», «Урал», «Уфа» и ЦСКА.
Однако единственный раз обыграть питерцев Гончаренко удалось только во главе армейцев — в ноябре 2018 года победу ЦСКА в чемпионате принесли точные удары Федора Чалова и Арнора Сигурдссона. (Денис Аль-Юсифи)
Матчи команд Виктора Гончаренко против «Зенита»
|
Дата
|
Турнир
|
Город
|
Клуб Гончаренко
|
Тренер «Зенита»
|
Счет
|
21.10.2008
|
Лига чемпионов
|
Санкт-Петербург
|
БАТЭ
|
Дик Адвокат
|
1:1
|
05.11.2008
|
Лига чемпионов
|
Минск
|
БАТЭ
|
Дик Адвокат
|
0:2
|
15.05.2014
|
Чемпионат России
|
Краснодар
|
Кубань
|
Андре Виллаш-Боаш
|
1:4
|
26.07.2015
|
Чемпионат России
|
Екатеринбург
|
Урал
|
Андре Виллаш-Боаш
|
1:4
|
06.08.2016
|
Чемпионат России
|
Уфа
|
Уфа
|
Мирча Луческу
|
0:0
|
30.11.2016
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
Уфа
|
Мирча Луческу
|
0:2
|
04.03.2017
|
Чемпионат России
|
Москва
|
ЦСКА
|
Мирча Луческу
|
0:0
|
22.10.2017
|
Чемпионат России
|
Москва
|
ЦСКА
|
Роберто Манчини
|
0:0
|
29.04.2018
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
ЦСКА
|
Роберто Манчини
|
0:0
|
11.11.2018
|
Чемпионат России
|
Москва
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
2:0
|
12.05.2019
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
1:3
|
02.11.2019
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
1:1
|
20.06.2020
|
Чемпионат России
|
Москва
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
0:4
|
19.08.2020
|
Чемпионат России
|
Санкт-Петербург
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
1:2
|
17.03.2021
|
Чемпионат России
|
Москва
|
ЦСКА
|
Сергей Семак
|
2:3
|
17.04.2021
|
Чемпионат России
|
Краснодар
|
Краснодар
|
Сергей Семак
|
2:2
Итого: +1=7-8, мячи 12-28.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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