Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:12

Гончаренко — о победе над «Ахматом»: «Если взять происходящее в последних матчах, мы заслужили сегодня три очка»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко подвел итоги матча против «Ахмата» (1:0) в 26-м туре РПЛ.

«Уже улеглось немножко, потому что, конечно, эмоционально в конце у нас было. По качеству игры, может, не самый хороший матч в нашем исполнении. Были зажаты, простые потери в первом тайме. Но если суммарно взять, что происходило в последних матчах, мы заслужили сегодня даже такой ценой взять три очка», — сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

Нижегородцы прервали шестиматчевую безвыигрышную серию. После этого матча «Пари НН» с 23 очками вышел из зоны «стыков» в таблице РПЛ, поднявшись на 12-е место. «Ахмат» (23 балла) опустился на 14-ю строчку. Грозненцы уступают нижегородской команде и «Химкам» (23), у которых еще одна игра в запасе, по дополнительным показателям.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
Читайте также
Полиция сообщила подробности ДТП с участием 16 автомобилей под Гатчиной
Лавров: РФ не обсуждает публично детали переговоров, как это делает Зеленский
Никишин еще не подписал контракт с «Каролиной»
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Агкацев отбил пенальти ценой травмы в матче «Краснодара» с махачкалинским «Динамо»
Гол Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения в матче плей-офф НХЛ
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Материалы сюжета: РПЛ, 26-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Зенит» и другие матчи
Тренер «Ахмата» Ташуев: «Мы сегодня подарили три очка Нижнему Новгороду»
«Ростов» — «Локомотив»: хозяева ведут 1:0 после первого тайма
«Пари НН» — «Ахмат»: ВАР вмешался ошибочно, пенальти зря перебили
Лещенко: «Динамо» не лишило «Зенит» шансов на титул»
«Ростов» — «Локомотив»: хозяева вышли вперед на 25-й минуте
Гендиректор «Пари НН» назвал героем Медведева, отразившего два пенальти в концовке матча с «Ахматом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Пари НН» — «Ахмат»: ВАР вмешался ошибочно, пенальти зря перебили

«Ростов» — «Локомотив»: хозяева ведут 1:0 после первого тайма
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 12
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 11
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 9
Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

Никита Глушков

Динамо Мх

 24 1 8
Никита Каккоев

Никита Каккоев

Пари Нижний Новгород

 22 1 6
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости