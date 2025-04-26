«Ростов» — «Локомотив»: хозяева ведут 1:0 после первого тайма

«Ростов» обыгрывает «Локомотив» после первого тайма матча 26-го тура РПЛ — 1:0.

На 25-й минуте гол забил Кирилл Щетинин после ошибки вратаря железнодорожников Антона Митрюшкина.

Ростовчане нанесли четыре удара в створ ворот соперника, у московской команды ни одного удара в створ.

Игра проходит в Ростове-на-Дону. «СЭ» ведет текстовую-онлайн трансляцию матча «Ростов» — «Локомотив».