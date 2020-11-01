Виктор Гончаренко: «Хотели включить в заявку Ахметова, но у него возникли определенные проблемы»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов не попал в заявку команды на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».
— Первое, что нужно отметить — у нас есть пять замен, — сказал в эфире «Матч Премьер» Гончаренко. — Второе — у нас молодая команда. Третье — мы начинаем проводить наши замены на 60-й минуте. Сегодня у нас два игрока в ротации, хотели три, но у Ахметова были определенные проблемы.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.