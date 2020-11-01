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Виктор Гончаренко: «Хотели включить в заявку Ахметова, но у него возникли определенные проблемы»

16:29
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, почему полузащитник красно-синих Ильзат Ахметов не попал в заявку команды на матч 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Ротора».

— Первое, что нужно отметить — у нас есть пять замен, — сказал в эфире «Матч Премьер» Гончаренко. — Второе — у нас молодая команда. Третье — мы начинаем проводить наши замены на 60-й минуте. Сегодня у нас два игрока в ротации, хотели три, но у Ахметова были определенные проблемы.

Ротор — ЦСКА

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