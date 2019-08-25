Виктор Гончаренко: «ЦСКА хорошо выглядел все 90 минут»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в преддверии матча 7-го тура чемпионата России против «Ахмата» (3:0) отметил, что команда хорошо играла на протяжении всей встречи.

— Рано или поздно, когда ты создаешь моменты, то будешь их реализовывать. Этому способствовало хорошее движение, — отметил Гончаренко в эфире телеканала «Матч Премьер». — На протяжении 90 минут хорошо выглядели, в том числе Бийол. Важно то, что когда повели 1:0, не сели и не начали играть на удержание. В результате после второго гола все вопросы сняли.