Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение матче с "Краснодаром" (0:2) в 26-м туре чемпионата России. Он отметил, что быстрый гол сыграл свою роль в исходе встречи.

– Быстрый пропущенный мяч путает карты, – сказал Гончаренко в эфире телеканала "Матч премьер". – Не удалось заменами усилить игру, к сожалению. Если отвлечься от результата, мы довольны тем, что происходило на поле. Мы контролировали игру. В конце мы, может , стали играть авантюрно, так как опорные полузащитники приняли много неправильных решений. Если на первый план выходит результат, то его нет. Но, то, что мы видели, это то, что надо для молодой команды для того, чтобы они прибавляли в мастерстве.

– Много угловых, но после стандартов не было моментов. С чем это связано?

– Оценка подачи или розыгрыша у нас неправильная, поэтому она у нас страдает. Если ты неправильно подаешь, или, более того, нарушается структура нахождения в штрафной– это всегда отсутствие угрозы в ворота соперников.

– Было несколько замен. Пытались схему поменять?

– Нет. Было важно, чтобы мы усилили давление на ворота.

– Замена Бийола была для того, чтобы укрепить центр поля?

– Да. Для того, чтобы предотвращать контратаки, нужно, чтобы минимум два человека располагались в центре. Мы были очень сильно разбросаны, поэтому "Краснодар" легко уходил в контратаку.

– Выход Эрнандеса усилил игру?

– Исходя из того, как мы играли, мы могли заменами усилить игру. Но у нас была вынужденная замена Дивеева, Щенникова в какой-то мере не позволили нам усилить игру.

– Вы заставили "Краснодар" играть на контратаках?

– Нет, "Краснодар" так не хотел играть, это мы их заставили. В первом тайме у нас получалось хорошо.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.