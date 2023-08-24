Виктор Давила в пятницу будет заявлен за ЦСКА и сможет принять участие в матче с «Оренбургом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что нападающий Виктор Давила будет заявлен за команду в пятницу, 25 августа.

«Мексиканская сторона подтвердила трансфер Давилы в международной системе регистрации трансферов. Теперь мы ждем подтверждения со стороны РФС, что из-за разницы во времени не было возможным сделать сегодня. Завтра в первой половине дня игрок будет заявлен и сможет принять участие в матче», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

21 августа ЦСКА подписал четырехлетний контракт с чилийским игроком. 25-летний форвард последние шесть сезонов выступал за мексиканские команды «Некакса», «Пачука» и «Леон».

25 августа армейцы на выезде сыграют с «Оренбургом» в матче 6-го тура РПЛ.