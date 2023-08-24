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Сегодня, 21:33

Виктор Давила в пятницу будет заявлен за ЦСКА и сможет принять участие в матче с «Оренбургом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что нападающий Виктор Давила будет заявлен за команду в пятницу, 25 августа.

«Мексиканская сторона подтвердила трансфер Давилы в международной системе регистрации трансферов. Теперь мы ждем подтверждения со стороны РФС, что из-за разницы во времени не было возможным сделать сегодня. Завтра в первой половине дня игрок будет заявлен и сможет принять участие в матче», — написал Брейдо в своем Telegram-канале.

21 августа ЦСКА подписал четырехлетний контракт с чилийским игроком. 25-летний форвард последние шесть сезонов выступал за мексиканские команды «Некакса», «Пачука» и «Леон».

25 августа армейцы на выезде сыграют с «Оренбургом» в матче 6-го тура РПЛ.

Источник: Telegram-канал Кирилла Брейдо
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Давила
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
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Оренбург – ЦСКА
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Факел – Краснодар
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Зенит – Урал
 - : -
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Рубин – Динамо
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Спартак – Ахмат
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Мартин Крамарич

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 3
П
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 3
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Динамо

 3
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