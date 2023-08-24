Лепехин оценил решение Карпина не вызывать в сборную Захаряна и Кузяева

Ветеран «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о расширенном списке сборной России на сентябрьский сбор. Он считает правильным решение главного тренера Валерия Карпина не вызывать в команду полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна и футболиста «Гавра» Далера Кузяева.

«Да, это верный ход со стороны Карпина. Он в данной ситуации защищает интересы этих двух ребят, у которых серьезное перемены в жизни и карьере, и он таким способом пытается им помочь. Люди только перешли в новую среду, и в этой ситуации нет большой необходимости их привлекать. Они оба хорошо известны Карпину. Это правильный, человечный поступок. Хотя Валерию Георгиевичу важно, чтобы его команда играла. Но в данной ситуации он учел интересы футболистов», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Лепехина.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. Всего в список вошли 36 футболистов. Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.