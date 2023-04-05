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Булатов: «Спартак» далек от лучших игр, которые показывал при Абаскале

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-главный тренер второй команды «Спартака» Виктор Булатов высказался об игре красно-белых в весенней части сезона.

Во вторник, 5 апреля красно-белые проиграли «Уралу» (1:2) в ответном матче 1/2 финала FONBET Кубка России. «Спартак» уступил команде из Екатеринбурга со счетом 2:3 по сумме двух встреч и вылетел в сетку Пути регионов.

«Пропала легкость, пропала структура игры. Команда действует натужно. Во втором тайме матча с «Уралом» были проблески, Мозес игру освежил. Но в целом «Спартак» далек от тех лучших игр, которые показывал при Абаскале. Можно говорить, что не хватает Джикии и Промеса, но несмотря на отсутствие этих футболистов, структура игры должна держаться. Этого сейчас у «Спартака» нет», — приводит слова Булатова Metaratings.ru.

«Спартак» располагается на 3-м месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 41 очко за 21 тур.

Источник: https://metaratings.ru/news/bulatov-spartak-dalyok-ot-luchshikh-igr-kotorye-pokazyval-pri-abaskale-propala-lyogkost-i-struktura-igry-240825/
Виктор Булатов
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И В Н П +/- О
1
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2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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