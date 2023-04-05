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Ари: «Отстранение сильно снижает мотивацию игроков в РПЛ. Как только вернут, Россия будет в топе»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара» и «Локомотива» Ари высказался о будущем российского футбола.

«Главная проблема российского футбола сейчас — отстранение. Без участия в международных соревнованиях невозможно развиваться. Это сильно снижает мотивацию игроков. Все футболисты хотят играть с сильнейшими командами мира. В стране очень много сильных команд и талантливых игроков. Кроме того, приезжают хорошие легионеры, которые подают молодым русским парням пример того, как надо играть. Как только Россию вернут назад и все станет как раньше, уровень футбола в стране начнет стремительно расти. Россия обязательно будет в топе», — приводит слова Ари Sport 24.

В декабре 2022 года РФС совместно с УЕФА создал рабочую группу, целью которой является выработка дорожной карты по возвращению российских команд на международные турниры.

На данный момент российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-05-ari-otstraneniye-silno-snizhayet-motivatsiyu-igrokov-v-rpl-kak-tolko-vernut-rossiya-budet-v-tope
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 11 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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