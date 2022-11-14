Экс-главный тренер «Спартака-2», «Торпедо» и «Арсенала» Виктор Булатов сравнил «Спартак» Гильермо Абаскаля и Массимо Карреры.

— Какой «Спартак» вам нравится больше — Абаскаля или Карреры?

— Если отталкиваться от качества игры — сегодняшний «Спартак» я ставлю выше. У Карреры все решало высочайшее индивидуальное мастерство футболистов. Таких как Промес, Фернандо, Луиз Адриану, Зе Луиш, Глушаков... А ярко выраженного стиля не было. Зато он просматривается у Абаскаля, хотя в его распоряжении куда более скромная обойма исполнителей. Словом, тот «Спартак» был силен личностями. Нынешний — командной игрой.

— Когда же он будет бороться за чемпионство?

— Когда начнет покупать легионеров уровня Клаудиньо и Барриоса, а не Рыбуса с Мевлей, при всем к ним уважении.

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