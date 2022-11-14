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Сегодня, 13:52

Руслан Литвинов назвал самого экзотичного соперника за его карьеру

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал, кто был самым экзотичным соперником за карьеру. Также он оценил возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Самый экзотичный соперник за карьеру? Наверное, Китай. Мы с молодежной командой «Спартака» ездили. Погодные условия сыграли свою роль. Разница во времени, климате. Была высокая влажность и очень жарко. Уже на разминке просто можешь снять бутсы, носки и выжимать.

Переход в АФК? Думаю, со временем будем понятно. Сейчас товарищеские игры важны, сборная должна играть. Неважно, что происходит в мире. Если нас выключить из всего, то тяжело будет», — рассказал Литвинов.

Национальная команда России проведет два товарищеских матча в ноябре. 17 ноября сборная сыграет с Таджикистаном в Душанбе, а 20 ноября встретится в Ташкенте против команды Узбекистана.

 
Руслан Литвинов
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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 - : -
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