Руслан Литвинов назвал самого экзотичного соперника за его карьеру

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов в интервью «СЭ» рассказал, кто был самым экзотичным соперником за карьеру. Также он оценил возможный переход в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Самый экзотичный соперник за карьеру? Наверное, Китай. Мы с молодежной командой «Спартака» ездили. Погодные условия сыграли свою роль. Разница во времени, климате. Была высокая влажность и очень жарко. Уже на разминке просто можешь снять бутсы, носки и выжимать.

Переход в АФК? Думаю, со временем будем понятно. Сейчас товарищеские игры важны, сборная должна играть. Неважно, что происходит в мире. Если нас выключить из всего, то тяжело будет», — рассказал Литвинов.